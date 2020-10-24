台灣制憲基金會今舉辦「台灣新憲法的人權想像」論壇，台灣制憲基金會執行長林宜正表示，社會對於進步價值的推動，絕對不是當下掌握最大權力的人會做的事情，掌握權力的人，現實上最想要的就是維持現狀。

他強調，「我不是在批判蔡英文，只是在陳述我對整個歷史跟現狀的意見」。除非有一股沒辦法抗拒的力量推著最大掌權者走，「否則他憑什麼聽你的？」唯一能直接敦促政黨與政客就是選票，「所以不要期待他們有比我們更高尚的道德良知，主動積極站在第一線去推動我們共同認可的進步價值」。

林宜正認為，民進黨號稱完全執政，單靠民進黨一個黨的力量推動修憲，以現有體制也是沒辦法，立法院只要四分之一席次就被否決，民進黨也沒有到四分之三，立院現在風風火火要推修憲，修憲委員會的組成也開始要啟動，可以寄予厚望及期待到目前為止，大家共同認知、都同意並會支持的只有18歲公民權、其他的都還遙遙無期。

他說，現在作為一個民主國家，但是在直接民主的行使上是不是那麼暢通無阻，這是很大一個問題，如果要制憲，但制憲本身還是一場革命，就是革掌權者的命。

他表示，之前制憲基金會向中選會提的制憲意向公投案剛被中選會駁回，實在很官僚，他很不能接受，很多人認為，「我們的戲是不是就這樣沒了？我說，戲才剛上場」，公民運動是在累積到足夠的能量，在現有的政治機制裡，讓它發揮最大的效能，然後去完成所倡議目標。「我們今天所享有的民主，也是幾十年前即先行者所累積到今天，我們才有這樣的環境」。

(中時 )