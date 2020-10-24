(19:25更新)統一獅主場迎戰中信兄弟，由於是保留比賽，從3局上半1人出局1比1開始打，兩隊改由洋投泰迪與德保拉出賽，6下統一獅連4支安打追加2分，8上兄弟則由詹子賢安打追回1分，最後統一獅以3比2封王，相隔11年於主場台南球場拋下橘色彩帶，也打碎樂天桃猿四連霸美夢。

這場獅象保留賽是本季最後一場補賽，也是決定誰封王的關鍵戰，原本先發投手分別為潘威倫、黃恩賜，蘇智傑與張志豪各在第1局敲出陽春炮，因此雙方1比1平手，今日延續比賽，都改由洋投上場。

德保拉是投手「三冠王」，賽前對統一獅自責分率僅2.15，接手後前3.2局沒被敲任何安打，不過6局下半在2人出局後，統一獅接連對德保拉敲安，吳桀睿、唐肇廷連續敲安後，陳鏞基敲出關鍵安打為球隊攻下首分，上壘後還忍不住激動握拳吶喊，接著陳重廷也補上一安，統一獅先攻下2分，以3比1領先。

統一獅陳鏞基在封王戰敲出超前安。（中央社）

泰迪本季2戰對兄弟都拿勝投，且沒失任何分數，今日前4.2局沒失分，不過8局上半開始出現亂流，許基宏先敲安之後，對周思齊投出壞投造成捕手捕逸，不僅讓周思齊保送上壘，許基宏也趁機上到三壘得分大門，接著詹子賢補上安打追回1分，不過泰迪接下來先自己下丘抓1出局後，再連飆2K，成功守住分差，仍以3比2領先。

最後半局統一獅派出終結者陳韻文，連飆2K後被許基宏敲安，一、三壘危機陳韻文成攻守下，激動拉弓迎接勝利，最後統一獅仍以3比2贏球，且奪下本季第23次救援成功，與兄弟李振昌相同，不過比較自責分率後，將會是由陳韻文奪下救援王，拋出握在手中已久的橘色彩帶，奪隊史第14座季冠軍，也是繼2013年下半季後，等了7年的季冠軍。

統一獅上一次在主場封王已經要回溯到2009年上半季，且中信兄弟上半季就是在台南球場封王，獅隊當然不想同一隻隊伍在自家主場一年撒野兩次，今日靠著洋投泰迪封鎖兄弟打線，以及6下把握機會連敲4安攻下關鍵2分，終於以3比2封王，相隔11年台南球場再拋出橘色彩帶，同時也代表樂天桃猿四連霸夢碎。

統一獅先發投手泰迪。（中央社）

中信兄弟德保拉。（中央社）

台灣大賽組合確定是中信兄弟對上統一獅，將從10月31日打第一戰，接下來分別為11月1日、7日、8日，上一次總冠軍賽「獅象大戰」是2009年。，

(中時 )