2020新力旺企業女子壘球聯賽季後賽首輪挑戰賽，今（24）日在台中萬壽球場進行第4、5戰，其中G4這場比賽，新世紀黃蜂以5比4擊敗新力旺旺獅，扳成2勝2敗平手，使得挑戰賽必須「打好打滿」，進行第5戰才能決定哪隊取得另一張總冠軍賽門票。

第4戰打到6局上新力旺旺獅還以2比0領先，但6局下黃蜂洋將卡爾森（Kaisey Carson）轟出滿貫全壘打，一舉把比變成數4比2逆轉超前，只見卡爾森興奮地跑回休息室，以為勝負已定。

不過7局上旺獅展現韌性，在2人出局滿壘情況下，石佳音擊出2分打點安打，追成4比4平手。7局下黃蜂無功而返，兩隊進入延長賽「突破僵局制」，即無人出局二壘先放1名跑者。

8局上旺獅未得分，8局下旺獅洋投巴恩希爾（Kelly Barnhill ）在滿壘時投出「再見保送」，黃蜂終於以5比4險勝，也中止旺獅的2連勝，兩隊要進入系列賽第5戰。卡爾森拿下完投勝，系列賽戰績2勝1敗，巴恩希爾完投敗，戰績1勝1敗。

(中時 )