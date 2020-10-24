外送行業崛起為生活帶來許多便利，卻也衍生不少問題！部分外送車輛為求方便、隨意亂停，引發交通混亂，為有效規範，台中市府交通局在中區、南區及西屯區畫設外送臨停區，計畫每小時收費10元、但前半小時免費，最近開始試辦，市議員黃守達認為周轉率不高，呼籲交通局再檢討。

交通局長葉昭甫表示，外送臨停區不限制只有外送業者能停放車輛，只要有外送臨停需求的民眾都可使用機車臨停區；因考量外送員取餐、送餐的時間，才會規畫前30分鐘免收費，未來計畫若長時間停放，將收取更高費用，藉以提高周轉率。

黃守達指出，外送行業盛行，卻因許多商圈停車空間不足，常可見到不少外送車輛違規臨停的情況，不只造成交通混亂，也容易引發危險，他今年5月間在議會質詢時，即建議交通局試辦「外送臨停車格」，解決交通亂象。

目前交通局在中區三民路二段、南區忠明南路及西屯區市政北二路附近，共規畫3處外送臨停試辦區，黃守達說，他日前特地到第二市場走一遭，關心外送臨停區的使用情況，因畫設位置沒有影響原本的停車格位，多數民眾都是樂觀其成，商家反應也不錯。

黃守達指出，目前台中市規畫的方案是外送臨停區前半小時不收費，臨停超過30分鐘後才開始計費，可能因此導致周轉率不高，且許多外送臨停區仍是一般民眾使用，建議仿效台北市的方式、以15分鐘為收費規範，臨停車停置超過15分鐘就開罰，讓臨停區能服務更多真正需要的人。

葉昭甫指出，考量外送取餐送餐的熱點，避免臨停區排擠原有機車格位，外送臨停區每處僅規畫4至6個格位，且格內有數字編碼、避免民眾因誤停而被收取高額停車費，目前仍在宣導期間，預計11月1日開始收費。

葉昭甫強調，根據一般外送員取餐、送餐的時間初步估算，30分鐘免收費的機制應該在合理範圍，而為避免被占用，此臨停區不適用一般停車用票，且停放超過30分鐘即開始收費、停得越久收費越高，若機車從早上8點停放至下午6點、就須繳交100元機車停車費，較一般機車格位收費高。

(中時 )