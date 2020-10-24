美國總統大選川普與拜登的「總統辯論最終戰」，在田納西州登場。川普猛攻電郵門，拜登則回擊秘密帳戶。台北市議員游淑慧表示，川普這4年的任期，改變了一些台灣人對美國的看法，甚至還有人覺得川普的行為很丟臉。

游淑慧23日在政論節目《少康戰情室》中表示，有一個因為疫情關係從美國回到台灣的高中生和她說，之前美國發生聲援黑人的抗爭運動遭到鎮壓，很多年輕人也都出來聲援，他覺得川普很丟臉，並指出學校的老師也鼓勵同學去參加相關運動，甚至連老師也覺得怎麼會有這麼丟臉，且歧視非裔種族的總統。

游淑慧指出，她有一個同學最近接到美國的一個工作邀請，雖然十分心動但因為疫情暫時去不了，而她的同學也對美國疫情的一發不可收拾十分傻眼，「他研究所在美國讀，所以他一直很想再回到美國，在他心裡面美國一職是那個最先進，有機會再回去美國很開心，但他不能理解川普為何會讓疫情失控到這個地步，所以他到現在都不敢答應這一個工作」。

游淑慧認為，川普治理下的美國，已經改變了一些過去我們對美國的印象、形象和感覺，連美國人自己都有這種感覺，所以現在有的人講到川普，會覺得丟臉。

此外，她透過網路收看美國總統大選辯論時，發現有台灣網友說，「怎麼這麼像台灣選舉？」而她也對這句話深感認同。

(中時新聞網)