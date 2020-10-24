新一季《中餐廳3》將迎來最大改變，暖心的外場經理王俊凱因學業關係，將提前離開節目，面對突如其來的道別，所有人忍不住淚眼婆娑，就連最霸道的店長黃曉明也不禁紅眼眶。王俊凱自該節目開播以來，其純真不做作和暖心的個性，征服許多觀眾的心，每次遇到問題，他不但冷靜應對，還能照顧其他人感受，是化解矛盾的最佳潤滑劑。

但是《中餐廳3》這集店務會議時，王俊凱竟無預警說：「因為課業問題，必須要回去完成，沒辦法跟大家一起走完這次旅程了。」話一說完，眾人一陣沉默，他表示：「經營一間餐廳很難，所以我很體諒曉明哥，他很嚴格，但也無時無刻想著我們。」黃曉明感性回應：「我們要珍惜大家，珍惜還能單純掉淚的時刻，也珍惜一個像老父親的曉明哥好不好？」原本大哭的楊紫聽完立刻破涕為笑，「你真的超像我爸」！

王俊凱（左起）黃曉明、秦海璐感動送別。（中天綜合台提供）

黃曉明這集因出菜速度過慢，使顧客久候不耐走人，終於讓他內心承受不住，紅著眼眶向大家坦承其實每天都很擔心、害怕，送王俊凱離開時更忍不住掉淚，「開始難過了，我很討厭離別，討厭自己」！並抱著王俊凱大哭，最後不忘拿出臨別禮物與一封親筆信給他，「你不只是印象中的那個小男孩，你總是能及時察覺大家的情緒，用幽默感去鼓勵身邊每一個人。」暖心字句也讓王俊凱當場落淚。《中餐廳3》中天綜合台每周日晚間8點播出，中視每周日晚間10點播出。

(中時 )