運動教練潘若迪到台中慈濟醫院擔任大使，熱情點亮國際乳癌防治月。（陳淑娥攝）

台中慈濟醫院乳房醫學中心24日舉辦「2020粉紅運動風」，邀請「亞洲有氧天王」運動教練潘若迪擔任大使，熱情點亮國際乳癌防治月，大家跟著潘若迪動起來，現場充滿活力。乳房醫學中心主任林金瑤說，不管罹患乳癌與否、或正接受治療，運動對每個人都非常重要。

林金瑤則指出，人活著就是要動，不論罹癌與否運動都很重要，尤其罹癌後體力與外觀都有改變，他鼓勵病友在辛苦治療過程中，能在體力可負擔的情形下適度運動，即使是散步、快走都能促進身體新陳代謝，對恢復健康多少都有助益。

潘若迪表示，疫情期間，更多人體會到最重要的不是財力、學歷，而是應該加強每個人的免疫力，他很開心能帶著大家一起體會運動抒壓的暢快。

林金瑤說，乳癌病人治療成功率很高，結束治療後仍要回歸正常生活，治療期間就要開始培養運動習慣，用健康生活戰勝病魔，活出美麗人生。

乳癌病友宋曼菲也是健身教練，正在接受化學治療，頂著一頭超短髮仍出席活動，帶大眾動起來。她表示，雖然一直都在運動，但平時三餐不定時加上工作壓力，沒有特別注意身體異常，直到舒壓按摩被提醒，還拖了一個月才檢查，確診後相關治療雖然也有副作用，但因為有運動相對的症狀就比較不明顯，所以要提醒所有人健康生活的重要。

台中慈濟醫院醫務秘書邱國樑代表醫院肯定中心付出。他說，適當運動能緩解病人術後循環的不適、提升體力、促進食慾增強營養，都是乳癌治療重要的議題，值得重視。乳房醫學中心成立以來，持續為病友規劃各種活動，真的非常貼心。

(中時 )