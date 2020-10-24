新莊地區40歲徐姓角頭，21日上午9時許，為了追討500萬元債務，與37歲李姓男子相約在北市中山區的咖啡店談判，店員見雙方劍拔弩張，遂請兩派人馬離開，不料，一出大門口，雙方一言不和大打出手，警方獲報立即出動快打部隊到場，將徐嫌等8人壓制逮捕，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。
警方調查，徐嫌受人委託要向李男追討500萬元債務，當日徐嫌帶著4名友人前往龍江、民權東路口的咖啡廳與李談判，李男則帶了2名友人助陣。
雙方在店裡因喬不攏爆發口角，甚至開始動手動腳，店家擔心影響其他客人，於是將兩派人馬請出店外，但雙方在路邊仍繼續鬥毆，有人還持電擊棒、磚頭作勢欲攻擊對方，所幸在路口執勤警員見狀，立即通報線上快打部隊出動，將8人壓制逮捕，無造成人員受傷。
徐嫌供稱，李男向其友人詐賭，才幫朋友出氣討回債務。警方訊後，將8人全部依聚眾鬥毆罪嫌送辦。
(中時 )
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