【中天人心內話】攝影記者盧松佑

中天新聞台換照爭議不斷，引發各界質疑打壓新聞自由，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會。對此中天攝影記者盧松佑表示，新聞不能只有一聲音，不能因為個人喜好就關掉一個電視台，這樣非常不公平，「遙控器在你手上，不喜歡可以轉台」。

盧松佑表示，「中天讓我有許多可以空拍發揮的機會，拍攝許多一般可能新聞角度看不到的畫面，公司給我這個發揮的空間，5年當中也得了不少獎，中天給我們專題製作團隊很大的發揮空間，讓我們可以盡情地去拍攝以及採訪」。

盧松佑指出，新聞真的不能只有一種聲音，不能因為個人的喜好而去關一個電視台，他也忍不住直言，「你可以不喜歡這個電視台，但是遙控器在你手上，你不喜歡就可以轉台，但是不要因為你聽到你不喜歡的聲音，而選擇去關掉這間電視台，這是真的非常不公平」。最後，盧松佑也說，希望能讓中天繼續發揮在社會上的影響力。

此外，為捍衛言論自由，中天從10月23日到25日連續3天，《大新聞 大爆卦》、《頭條開講》、《新聞龍捲風》節目接力在台中、台北、新北等三地，舉行現場戶外開講，主播馬千惠、林嘉源、周玉琴、戴立綱輪番主持，呼籲支持中天，支持言論自由的民眾到場聲援相挺。

(中時新聞網)