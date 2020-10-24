今（24）日下午開打的「企業女壘聯賽」季後賽首輪挑戰賽第5戰，由於前一場雙方都派出本土投手，且都投超過4局，因此第5戰只能派出本土投手。雙方你來我往，最後新世紀黃蜂以4比3險勝新力旺旺獅，系列賽黃蜂3勝2敗取得總冠軍賽門票，旺獅則被淘汰。

這場比賽1局下，旺獅石婕珮擊出二壘安打，幫助球隊取得2比0領先。不過2局上，卡爾森（Carson）揮出陽春全壘打，追成1比2。5局上黃蜂再添3分逆轉超前，比數形成4比2。

6局下，黃蜂投手朱怡珊連續被擊出安打後退場，由魏亦庭接替投球；旺獅陳安心再補上安打追成3比4，下一棒賴怡璇持續上壘後，黃蜂的先發投手施彩芸再度登板，並以雙殺結束這半局。接下來她又持續穩定控制住局面，幫助黃蜂以4比3獲得勝利。

新世紀黃蜂先發投手施彩芸，後來她又上場救援。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

賽後黃蜂總教練吳佳蓉表示，雖然系列賽先陷入1比2劣勢，「但回去之後反而更讓我們積極的拚搏，領隊和老闆都勉勵大家輕鬆放手表現，而選手也把腳步放鬆，讓自己表現更好。」

吳佳蓉認為，第5場能贏球，也是本土球員有所發揮，雖然是高中生，但這一年在聯賽跟著大姊姊訓練，心智成熟許多，投手車輪戰也做得很好，贏球的關鍵除了歸功於投手，打擊、守備也都有發揮。

吳佳蓉強調，去年已經拿過總冠軍，今年目標就是連霸，雖然今天在客場出賽，但毫無壓力，在哪裡打都一樣。

總冠軍賽首戰黃蜂對決福添福嘉南鷹，將於11月7日在台北市青年公園登場，比賽為7戰4勝制。

(中時 )