板橋府中商圈『潮嬤來了！城市「府」興運動』活動結合文化局的「潮念舊生活節」，透過一群有活力的阿嬤展開一場時尚大秀，並由在地餐飲店家龍涎居、好湯2.0 板橋區-中山店和上海銀鳳樓宮口38，一起傳遞在地新舊文化交流，活絡府中商圈，成為新時代的創意基地。

新北市板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔表示，板橋府中商圈過去曾是府城中心，近年在新板特區興起的串聯整合下，具傳統人文特色的街區跟隨新世代創新融合了新潮時尚、年輕能量。

劉朝翔說，板橋府中商圈主辦的『潮嬤來了！城市「府」興運動』活動結合文化局的「潮念舊生活節」，由阿嬤們展開一場時尚大秀， 活動分為兩組，示範組邀請台灣知名造型師Judy Chou親自操刀，與三位府中知名店家50％、meiii、晴站眼鏡合作，精選衣服和飾品穿搭，改造成有別於日常的風格。

其中年紀最大的是高齡85歲阿嬤，還有身為太極拳教練的蕭女士等，都滿載不斷成長和學習的心情共襄盛舉，她們以熱愛生命的心境，不輸年輕人的熱情活力，勇於學習和挑戰，連目前時下最新的手機電子支付操作起來也得心應手，完全難不倒，讓現場民眾都讚嘆不已，活到老，學到老的精神展露無遺。

劉朝翔補充，活動得獎者可獲得的電子支付券，包含了健康檢查的服務獎項，這次拿下最佳人氣獎的張英珠阿嬤獲得價值萬元禮品； 這些阿嬤們代表著府中商圈的內涵，透過創新的改造，來表達出府中商圈的「態度」，活動可看出府中商圈源源不絕的創造力，後續還有更多活動，請大家拭目以待。

(中時 )