中天新聞台執照年底到期須換照，NCC史無前例先辦聽證會，引發外界揣測行政部門不當介入。為此，藍委葉毓蘭、溫玉霞、李貴敏等人紛紛參與今天由扁政府時代的新聞局長鍾琴舉辦在中正紀念堂的街講活動，捍衛言論自由，葉毓蘭呼籲民眾打電話到NCC，表達反對中天被關台的心聲。

葉毓蘭表示，她絕不能接受媒體因講了不同的話就被關台，陳水扁執政時一度想關TVBS，但因為大量民眾打電話到新聞局抗議而縮手，呼籲大家這次也打電話到NCC表達反對中天新聞被關台的心聲。

溫玉霞質疑，選舉時民進黨推崇為捍衛言論自由而自焚的鄭南榕，如今卻想關掉講了「不中聽」言論的電視台。

李貴敏表示，誰害怕新聞自由誰就是民主之敵，中天被關意味民主倒退，只有集權國家才會箝制媒體言論自由，蔡英文總統選前批評香港沒有言論自由，為何如今又針對中天開聽證？

婦聯會主委雷倩提醒，言論自由與集會結社自由是民主的重要條件，民進黨刁難中天換照影響前者，強迫婦聯會轉型政黨否則就予以解散侵害後者。

國民黨籍台北市議員戴錫欽也質疑，如果民進黨真的關中天，怎麼面對鄭南榕和過去爭取言論自由的前輩？如果假新聞多就該被關，第一個該被關的是自由時報。且如果不認同中華民國、想推翻中華民國的台獨團體都沒有罪，憑什麼中天就要被關？馬英九執政時天天被綠媒罵，有關掉哪個綠媒嗎？

孫文學校校長張亞中指出，為求台獨，民進黨政府致力切斷台灣與大陸的各種連結，中天主張兩岸血濃於水、致力報導想讓台灣人更了解大陸，因此民進黨不惜侵害媒體自由也要致中天死地。為了台獨民進黨可以把自由拋到後面，逐漸一步步對付一切主張兩岸一家的人民或團體。所以如今大家不僅是支持中天，更是支持兩岸要和平發展。

新黨籍台北市議員侯漢廷痛批，民進黨宣稱要捍衛自由，但連一個大學生在網路上詢問與陳菊合照者是否為走私菸的國安局人員都馬上被告，大量民眾因轉貼文章被送辦，疫情期間衛福部長陳時中甚至曾宣稱連發布真實消息者也可能挨罰，判馬英九無罪的法官馬上被監委約談，民進黨執政四年，民主倒退百年，扁政府時想關TVBS就將之抹紅，與如今對付中天一樣，所以大家必須站出來，不能讓台灣只有民進黨的聲音。

雖然今天台北溫度偏低，中正紀念堂的現場風又很大，但吹不散民眾捍衛媒體自由的決心和怒火，仍有數百民眾早早來到活動現場聽講，幾個小時下來到天黑後人潮也沒有減少。

(中時 )