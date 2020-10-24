原PO看到好友替自己物色二手車，怎料看到實體後外觀斑駁，有如廢車。(圖擷取自爆怨2公社)

這種朋友還要嗎？昨(23)日一名網友無奈表示，自己請認識20年的好友幫忙物色二手車，隨後好友告知要先預付訂金，但在過程中卻只傳來了3張照片，等到看到實體車後，讓他直呼「根本是台廢車」。這情況讓他心累的說，「當下真心覺得，相信這個20年的朋友，是錯的」，許多網友也表示，花了12萬看清了這20年來的好友。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片表示，自己想去夜市擺攤，於是拖了一位在修車場上班的朋友幫忙物色一台小發財車，而好友告訴自己需先預付訂金以及證件，由於原PO與對方結識20年，他便不疑有他的聽話照辦。但在過程中好友卻只傳來3張照片，只有輪胎以及儀表板的照片，根本無法辨識車體外觀。

過程中好友傳來二手車的照片，竟然只有拍到輪胎，而不市整台車身。(圖擷取自爆怨2公社)

怎料，原PO昨日到車場看車時，出現在眼前的小貨車看起來像是停在路邊的報廢車。不僅車頭及後車貨箱嚴重腐蝕、生鏽，後方車斗也無法上鎖，「根本就是一台廢車，後續還要多花很多錢」。更說自己也沒有多餘的錢去找第二輛車，讓他大嘆「好慘，真的要暈倒了」。

不少網友也替原PO抱不平，「這是損友吧」、「這種人還是別當朋友了」、「有時候跟認識的人買反而是最貴的」、「太扯，這種朋友，貪」、「如果你認真找12萬可以找到一台還不錯的車，你太相信"朋友"了」。不過也有網友表示，「如果單以外觀來說的確不優，但小貨車很保值，這款整理好的的少說也要15以上」。

(中時新聞網)