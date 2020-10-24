台大校務會議今通過讓台大癌醫中心改列台大醫院分院，盼明年1月起改制運作。衛福部表示，台大癌醫、台大醫院組織定位不同，改列分院只是把癌醫併在醫院下面，因台大醫院各分院有賺有虧，如此一來就能取長補短，用大水庫的方式維持癌醫的財務運作，接下來只要教育部通過、衛生局允許更名、送衛福部核備即可。

台大癌醫中心院長楊志新表示，台大癌醫行政障礙多，因為經費不能互通，無法跟總院借錢，且總院的人力要支援的時候，也得通過許多流程。若順利改列台大醫院分院，調度將更順暢。癌醫只是改變行政體制，架構不會改變，與鴻海集團創辦人郭台銘的關係也不變。

衛福部常務次長石崇良表示，台大癌醫、台大醫院組織定位不同，雖然都是台大醫學院的附設單位，但前者由校務基金支持，後者則仰賴醫院的基金。

石崇良表示，新設立的醫療機構從虧轉盈都需花上好長一段時間，因學校財源有限，一旦癌醫需要錢，就得靠募款支應。然而，癌醫若能成為台大醫院的分院，因各分院有賺有虧，就能取長補短，用大水庫的方式維持財務運作。如此一來，也比較能經營下去。

若要將台大癌醫改為台大醫院的分院，等於把癌醫併在醫院下面，因內部組織編制沒改變，流程並不複雜。石崇良表示，台大癌醫成為台大醫院癌醫中心分院只要3個步驟，第1步是通過校務會議，其次是送教育部核准，第3步是送到衛生局申請名稱變更，再送到衛福部核備即可。

(中時 )