52歲資深男星李㼈與老婆熊家婕2003年結婚，同年生下寶貝女兒李紫嫣，女兒集結父母的優良基因，臉蛋清秀標緻、身材高挑，念高二時就加入6人女團「PER6IX」正式出道；日前李㼈帶著女兒在節目中合體，李紫嫣的亮眼外型又再度受到矚目。

李紫嫣不想被貼靠爸族，起初瞞著李㼈參加選秀，最後脫穎而出加入PER6IX出道；近日，父女倆在錄節目《命運好好玩》前接受《三立新聞網》採訪，李㼈告訴女兒進這行不會特別幫，但遇到問題可以來問；回憶兩人初次同台的經驗，由於李㼈把講話的時間用完，沒能讓想宣傳的女兒講到話，感到很懊惱，李紫嫣貼心地回應：「每次跟爸爸一起上節目，都是一種學習，很快樂，不會有壓力，所以我覺得都是很好的」。

李紫嫣透露爸爸喜歡把最真實的模樣給觀眾，所以不會特別討論節目主題，李㼈也說回家不會聊工作，不喜歡預設要講什麼。

李紫嫣踏入演藝圈，對此李㼈有什麼看法？他表示父女倆都很忙，所以會透過老婆傳達想提供的建議，自己比較擔心女兒有沒有吃飽，希望她面對媒體都能更輕鬆自在些。

(中時新聞網)