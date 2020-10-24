農曆9月8日是金門「軍神」李光前將軍的殉國紀念日，當地鄉親以虔敬心情作醮2天，永懷英烈碧血丹心。金寧鄉長楊忠俊與鄉親今（24）日下午簇擁軍裝金身遶境巡安，感念祂庇佑地方的德澤，沿途鑼鼓喧天，國旗隨風飄揚更是一大特色。
金門居民奉為守護神的「李將軍」，字帆夫，湖南平江縣人，中央軍校第16期畢業，參與抗戰、剿匪戰役，1949年擔任第14師42團團長，「古寧頭戰役」中與登陸共軍激戰，後腦部中彈，在西浦頭陣地殉國，年僅32歲。
後來，因居民常在夜間聽到部隊集合、操練聲響，當地父老感念官兵生前英勇作戰，歿後英靈庇佑地方，因此公議建廟奉祀外，並在每年9月8日舉辦醮慶活動。
「李光前將軍廟」多次整修和重建，歷任中央軍政首長致贈扁額，表彰李將軍和陣亡官兵犧牲奉獻，目前已是地方觀光景點之一。2013年並傳出李將軍透過通靈乩身，希望能晉升「中將」，驚動到金門視察的馬英九總統，鄉野奇譚在地方流傳不斷。
今天下午2時30分吉時，金寧鄉長楊忠俊偕同地方長老恭請已肩掛2顆星的「李將軍」金身巡安四境，沿途鞭炮聲不絕於耳，熱鬧滾滾！
(中時 )
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