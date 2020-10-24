台中市有28所高中職，部分學校歷史都超過百年，多數學校都是在前省府時代成立，校內課桌椅設備有的達3、40年，卻缺乏經費汰換，議員希望教育局寬列經費，並向中央爭取補助，盡早汰換老舊的課桌椅。教育局表示，只要學校有需要，優先處理。
台中市教育科學文化預算，高居市府每年總預算支出首位，原隸屬教育部的國立高中職校，自從改為市立高中職各校仍在喊窮。
市議員林祈烽、施志昌、王立任及鄭功進表示，國立高中職改隸市立後，很多老師和家長擔心教育補助經費變少，高中職在改成「市立」，受限於市府財政，很多學校原本要汰換的設備和課桌椅，無法一次到位汰換，反而要分年級或分班別依序採購更新。
林祈烽說，家長反映，學校開班親會時，看到學生所用課桌椅，竟貼「省立ＯＯ高中」產標，這不是2、30年前，甚至是更久以前採購的桌椅？學校用這麼多年都沒有汰換？
他要求教育局調查了解，各市立學校學生所用的課桌椅等設備，到底都用了多久？應該要淘汰換新的，就趕快造冊呈報；少子化時代，學生數銳減，更應充實學校設備，讓學生有更多更好學習設備和環境。
教育局長楊振昇表示，學校課桌椅更新，各學校皆編列有相關經費，按使用時間新舊逐年汰換；若學校有急迫需求，需先行購置並汏舊換新，可向教育局提出申請，教育局將協助學校解決學習設備需求。
(中時 )
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