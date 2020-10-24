慈濟基金會新芽獎學金頒獎典禮，24日在台中靜思堂舉行大專組劉育琛遺傳到父親劉秀煌先天性視網膜剝離，須搭配擴視機輔助讀書，國中動手術後，左眼視力還有0.5，但右眼無法看見，視力不佳，仍努力向學，考上台灣大學社會工作系

，分享從遮掩自己、走出去、到擁抱缺陷的故事，鼓勵其他學子。

20歲劉育琛為弱視生，課業學習比其他同學花更多的心力

，但他更加倍認真、成績優異，國中開始就屢獲獎學金，減輕父親重擔，當考上台灣大學社會工作系及知名大學傳播學系時，劉育琛選擇社工系，因為他想回饋社會。

劉育琛表示，雖然廣播是自己的興趣，但一路走來有很多人幫助，未來朝長期照顧老人的領域發展，看見老人家生活不方便，希望有機會能回饋他們。

劉育琛的大學生活參加有興趣的社團，包含在廣播社從事節目製作，也參加合唱團，更不忘自己的初衷，成立「無家者服務社」，擔任「請街友吃飯」粉專小編，為街友們送餐

、募集冬衣，並常到家扶中心關懷比他更小的學子。

他分享國中時在同儕間常被忽略，直到有一次同學知道他要來領新芽獎學金，看他的眼神就不同，這是他第一次覺得自己的努力「被看見」。

(中時 )