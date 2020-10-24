光復高中連續12年舉辦公益路跑活動，發動校內學生募款，今年共募超過20萬，將全數捐給創世基金會新竹分院。（邱立雅攝）

光復中學延續12年來公益路跑傳統，由師生們共同募款，將所得捐給社福團體，今年舉辦為植物人路跑活動，學生們在路跑前特地前往創世基金會新竹分院，了解創世的現狀與需求，更努力募得超過20萬元，提供受到疫情衝擊的創世一筆可觀的捐款。

「把愛傳下去」為光復中學12年來公益路跑最大宗旨，每年由高2學生協同教師們一起投入參與，今年共有1200名師生響應，不少學生從自家父母開始募款，也有學生勇敢向外宣揚理念，獲得贊助支持，成功募得總金額達20萬3800元的善款。

今年由於疫情之故，創世基金會新竹分院與去年同期相比，募得款項短差200萬元，光復中學主動找上門並表示願意捐款，讓全院上下又驚又喜。創世新竹分院表示，20多萬的款項是今年首筆大型捐款，會用在第31屆寒士吃飽30活動以及植物人安養經費。

此次愛心公益路跑活動全程共5公里，參加此公益路跑賽的高2同學們在路跑前，每班推出種子學生，特別到創世基金會新竹分院，了解植物人的生活需求，再將體驗與感受帶回班上與同學分享。校方希望學生們能在幫助弱勢植物人家庭下，體驗健康人的幸福，讓每個學生都成為傳遞愛的天使。

(中時 )