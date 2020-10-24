展出地點位於文創PLUS台南創意中心。（李宜杰攝）

展出地點位於文創PLUS台南創意中心。（李宜杰攝）

展出地點位於文創PLUS台南創意中心。（李宜杰攝）

為保存並再現土地與人民共同記憶，台南市政府文化局配合文化部，推動「國家文化記憶庫」計畫，執行「台南覓－老店文化資源調查」，並於10月23日至11月29日於文創PLUS台南創意中心辦理成果展，此次也將與「博仁堂中藥舖」共同合作舉辦「中藥藝術生活節」，於11月22日推出「藥膳辦桌」活動，將博仁堂中藥舖祕傳的漢藥配方，以總舖師精湛的手藝入菜，歡迎民眾踴躍報名。

文化局表示，本計畫自去年開始以文字、影像、紀錄片等方式辦理，今年為第2年，去年記錄的老店數量為119家，今年則為61家。經調查，以飲食類型老店數量81家最多，其次為醫藥類型老店44家，第3則為工藝類型老店29家，其他類型老店如棉被店、理髮廳、戲院、攝影、商行、木炭行等為26家。

本次成果展系列活動中，特別規畫影像展、老覓市集、老覓講堂等活動，其中「老店記憶影像展」，主展區特別精選老店攝影作品，以呈現台南老店豐富精彩的文化魅力與視覺饗宴。

和室展區則播映7部精選老店紀錄片，老覓市集則於11月14日至15日於文創PLUS台南創意中心廣場舉行，現場更邀請本次記錄的老店共同參與，讓民眾有機會可以真正品嘗到屬於台南的老店老滋味。

而4場次的老覓講堂，將由本次文字作者、攝影師及老店負責人等，分享老店的豐富歷史文化與精彩故事，活動精彩可期，歡迎民眾踴躍報名參加。

此外，為讓民眾認識老店文化及傳承與創新，今年也特別與本計畫老店之一「博仁堂中藥舖」共同合作規畫，於11月21日至11月22日，在全台祀典大天后宮廟埕辦理「中藥藝術生活節」。活動以「漢藥老店」為主題，擴大連結本市、其他縣市漢藥老店，及與漢藥相關之觀光工廠等，規畫飲食、手做、市集、藥籤文化、文化走讀等漢藥文化體驗活動。

其中，最令人期待的是，獨家推出的「藥膳辦桌」活動，本次料理以博仁堂中藥舖祕傳的藥膳料理配方，邀請台南在地總舖師，以精湛手藝入菜，並在傳統廟口採辦桌方式呈現，具濃濃台南味，歡迎民眾踴躍報名參加，每人費用1200元，參與者可獲得本次獨家漢藥打造紀念品，數量有限、額滿為止。

(中時 )