【中天人心內話】政治跟言論自由不能扯一起 記者陳亭汝：每個人都有發表意見的權利

中天新聞台換照爭議不斷，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會，引發各界質疑打壓新聞自由。對此，中天社會組記者陳亭汝表示，政治歸政治；工作歸工作；言論自由歸言論自由，不能全扯在一起，並指每個人都有發表自己意見的權利。同時，她也相信中天能夠挺過這次的難關。

陳亭汝表示，「我很謝謝中天給我這個工作機會，進來的時候因為沒有相關經驗，也沒有基礎，所以所有的一切都是從零開始，就像白紙一樣，我的長官告都訴我，不用擔心好不好，但是至少所有的新聞，要正確、要求證，不可以做不實的報導」。

陳亭汝認為，「政治歸政治；工作歸工作；言論自由歸言論自由，我覺得不能扯在一起」，她指出，每個人都有自己發表意見的權利，「對於換照我也是蠻擔心的，但是因為我相信中天，所以我覺得一定可以挺過」。

對於《中天》恐被關台，台北市議員羅智強表示，這件事沒有任何人是局外人，因為一旦《中天新聞台》被「封喉」，下一個可能就淪到你我被「封喉」；更直言民進黨可以不聽他的，但難道能不聽鄭南榕跟陳水扁的嗎？呼籲民進黨別踐踏自己前輩，用血、用汗、用淚爭取而來的言論自由。

(中時新聞網)