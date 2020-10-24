縣長翁章梁（中）拍來賓大合照時，還捨不得放下雪糕。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

番路鄉是柿子的故鄉，占全縣柿子生產量7成以上。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉農會24、25日舉辦「悠遊番路 柿子茶鄉」柿子節活動，首日買氣強強滾。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉農會24日舉辦「悠遊番路 柿子茶鄉」柿子節活動，活動上發表阿里山清心烏龍茶雪糕、茶雪酪、茶冰淇淋等創意冰品。現場擔任冰品代言人的縣長翁章梁拍來賓大合照時，還捨不得放下雪糕，直呼「滿口茶香跟著綿密的雪糕融化在嘴裡，真的超美味！」。

立委陳明文、嘉義縣議會議長張明達、縣農會總幹事黃貞等人今日也蒞臨現場，一行人戴上由柿子串成的造型項鍊，手提一籃黃澄澄的柿子，如巨星走紅毯般緩緩進入會場，畫面吸睛又熱鬧。

嘉義縣政府表示，由於嘉義縣有北回歸線穿越，不論氣候、地形、土質都非常適合柿子生長，所以嘉義生產的柿子品質優、甜度高、口感脆，是品嘗當季水果的第一首選，而番路鄉是柿子的故鄉，占全縣柿子生產量7成以上，產季從9至11月，年產量均值為5068公噸。

番路農會柿子節包含「精彩舞台表演及走秀」、「新產品上市發表」、「好柿試吃評比」、「鮮柿真空脫澀DIY」、「隙頂茶文化觀摩」、「幸福農村聯合成果展」及「優質農特產品展售促銷」等項目，為期2天的活動，首日買氣強強滾。

翁章梁說，熱愛柿子的朋友，可別錯過一年一度的柿子產季，大家來番路鄉選購正宗柿子及高山茗茶，也別忘了欣賞到番路鄉的美麗風情，番路鄉滿山遍谷黃澄澄、結實纍纍的獨特美景，等著你來場深度小旅行。

(中時 )