「疫情雖然對全球人類的生活造成影響，卻無法摧毀人們對藝術的熱情！」第12屆台積電青年書法暨篆刻大賞，24日舉行頒獎典禮，獲得篆刻組首獎、台南市長興國小美術老師余侑恩表示，篆刻和晶片的共同點，就是都需要精緻細膩的操作，期許熱愛書篆藝術的朋友繼續努力精進，維繫熱情。

第13屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」比賽24日正式開跑，台積電文教基金會董事長曾繁城（前排左四）、中國時報副總編輯白德華（前排右四）與書法名家們合影。（張鎧乙攝）

獲得篆隸楷組首獎、目前就讀台北商業大學的王思勻則表示，她從小學一年級開始學書法，從沒想到可以走到這麼遠，「用各式各樣的筆法去探索文字之美，是一非常有趣的事，也希望跟我一樣喜歡書法的同好，能一直堅持下去。」

典禮原本預定4月舉行，但受疫情影響，延後半年，現場包括台積電文教基金會董事長曾繁城、董事陳建邦、執行長許峻郎，以及書篆名家林文彥、林淑女、林俊臣、陳維得、葉國威等人前來共襄盛舉。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，每到庚子年都特別不平靜，今年有新冠肺炎，打亂了全人類的生活步調，人們在此時特別期待能獲得解方，不管是在心靈還是疾病方面。因此新一屆的主題別出心裁定為 「解藥」，期許學子能在學習書篆之餘，進一步領略同為華人重要資產的中藥，以擴展人文視野。

第13屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」比賽24日正式開跑，台積電文教基金會董事長曾繁城（左）與中國時報副總編輯白德華（右）在台上交換意見。（張鎧乙攝）

主辦單位之一的中國時報副總編輯白德華表示，台積電與中國時報人間副刊自2008年開始合作推廣書篆藝術，拉近學子與漢字藝術的距離，令人感動的是，每年都有許多年輕人參與創作，傳承中華文化，「能與台積電共同搭建這個平台，是一項非常有意義的活動。」

第12屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」比賽24日頒獎，篆隸楷組首獎為國立台北商業大學五專部資管科2年級王思勻。（張鎧乙攝）

評審之一的書法家林文彥觀察這次參賽作品，歸納出幾個特別現象，他表示，有些參者用篆書來寫現代詩，感覺很不一樣，這引起評審之間熱烈討論，也是一個值得觀察的現象；篆刻方面，則有人嘗試以瓦當紋案來呈現，對於線條布局也有一些突破及嘗試。

值得一提的是，台積電以晶元代工聞名全球，被稱為台灣的護國神山，卻默默支持書篆及傳統藝術文化傳承十多年，林文彥特別感謝台積電的投入與堅持，不只在科技產業對台灣有貢獻，在人文藝術方面也投注許多心力。

第12屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」比賽24日頒獎，行草組首獎為台南市私立德光高中2年級洪翊家。（張鎧乙攝）

余侑恩則表示，他也曾思考台積電跟書法及篆刻之間的關係，他說，晶片是極度理性的科學結晶，精密而嚴謹；篆刻則是感性的藝術產物，自由而奔放。兩者看似無關的東西，能透過一場比賽，巧妙搭上橋樑，「我想這就是所謂科技與藝術所交織的浪漫吧。」

第12屆台積電書篆大賞，入選及得獎作品正在中正紀念堂三樓藝廊展出，展期至11月19日。

第12屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」比賽24日頒獎，篆刻組首獎為藝術工作者余侑恩。（張鎧乙攝）

(中時 )