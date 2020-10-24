70歲馬英九參加台東之美鐵人三項比賽，半程25.75公里，以2小時22分41秒完賽，主辦單位表示，以他的年紀算厲害了；對於美國售台三項戰略性武器，馬英九說「感謝他們」。

前總統馬英九24日到台東參加鐵人三項比賽，賽前有媒體問他，對於美國售我3項攻擊性武器的看法，馬英九簡單回答：感謝他們。

70歲的馬英九參加2020台東之美鐵人三項國際賽半程賽，包括游泳750公尺、自由車20公里、路跑5公里鄉，結果以2小時22分41秒完賽，比上個月在宜蘭梅花湖的成績多花了約10分鐘，但主辦單位台東縣體育會理事長陳銘風說，以他年紀，已經算是很好的成績了。

今年的台東之美鐵人三項國際賽受疫情影響，原本打算停辦，馬英九參賽，讓場面更加熱鬧，一大清早馬英九神采奕奕地與選手做晨操熱身，不少選手搶著要跟他合照，為確保安全，他下水時繫著浮板，並由多位維安人員伴游。

賽前馬英九向選手們喊話要大家全力以赴，但也以一貫的馬氏幽默說「比他快的，要依超速移送法辦，比他慢的，也要依妨礙交通移送法辦」。

(中時 )