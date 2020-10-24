基隆和平島電音趴登場，市長林右昌化身DJ一展身手，讓現場觀眾大呼過癮。（吳康瑋攝）

基隆市在這個週末假期非常熱鬧，除了有色彩屋光雕外，和平島電音趴24日也接力登場，活動邀請到第27屆金曲獎「最佳新人獎」得主謝震廷等大卡司陣容供民眾享受，現場大批遊客從中午開始就已經湧入現場卡位，基隆市長林右昌親自下場與DJ共同演出，還展現他另一項不為人知的特殊才藝，讓現場民眾大呼過癮。

林右昌表示，正濱漁港浪漫夜光雕秀，短短三天就突破兩萬人次，大批遊客蜂擁至現場享受屬於海港的浪漫情懷，而這次將和平島公園改造成派對現場，就是要以無邊境海景讓年輕族群體驗這從未有過的海派趣味。

觀銷處長曾姿雯指出，正濱漁港色彩屋、和平島公園過去吸引遊客造訪的熱門時段大多在白天，其實基隆的夜晚更具魅力，這次推出「海派浪漫」系列活動，上週末於色彩屋點亮光雕，短短3天就有逾2萬人次到場享受屬於基隆海港味的浪漫夜，相當熱鬧。

市府表示，色彩屋光雕將在25日落幕，周邊將自下午5點至晚上10點30分，進行彈性交通管制，也呼籲欲前往參加活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，以便確保旅途順暢平安，歡迎大家一起前來觀看基隆的改變，活動現場也有文創市集，歡迎來到基隆勇敢逐夢。

(中時 )