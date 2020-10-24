桃園市中壢區全民運動漫遊老街溪，千人參與。(中壢區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

為推廣全民運動風氣，桃園市中壢區公所24日於光明公園辦理「2020漫遊老街溪 活壢向前行」健走活動，桃園市長鄭文燦參與時表示，老街溪流域範圍廣泛且沿途風景優美，這次路線全長約3.5公里，吸引約5000人參加，沿途設有水分補給站及街頭藝人表演，讓健走的同時也能享受美景及音樂饗宴，讓市民健康有自信、活力滿滿。

鄭文燦說，市府於中壢推動許多建設與活動，包括三鐵共構的中壢車站、老街溪全流域整治、啟用中壢臨時後站、舉辦桃園燈會及萬聖節活動等，中壢在改變、進步，未來將變得更不一樣。

中壢區長鄭詩鈿表示，健走路線沿著「老街溪步道」前行，老街溪是南桃園最重要的溪流之一，更是中壢的生命線，不僅風景優美、溪水清澈，還可以看見許多魚類在水中悠游，多種不同品種的水鳥也出現在溪畔，河川步道兩側也有相當多的綠地草皮及綠樹，讓參與民眾不只是參與健走活動，在視覺上也能得到一大享受。

(中時 )