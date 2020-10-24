林心如被發現悄悄刪掉與霍建華這張合照。(取自林心如IG)

林心如回台試婚紗 巴黎告白：霍建華顧家！

林心如、霍建華由10年朋友升格變情人，小倆口結婚4年感情恩愛，育有一女小海豚。然而林心如日前就遭媒體直擊與霍建華在台北街頭起爭執，兩人不歡而散，她一個人呆坐路邊，疑似邊哭邊拭淚。今(24日)林心如更被發現悄悄刪掉本月6號PO出的與霍建華恩愛合照，令小倆口婚姻現況再次成為外界關注焦點。

林心如本月6號曾在社群網站上傳與女兒小海豚戴著親子手鍊，還有與霍建華甜蜜合照，與粉絲分享她幸福的家庭生活。只是在爆出與老公街頭起爭執後，網友也發現她已悄悄將這些照片刪除，不免猜想小倆口是否還沒和好。

其實林心如被媒體直擊與霍建華在台北街頭起爭執，兩人不歡而散，林心如更獨自一人疑似邊走邊落淚。不過事後林心如也回應只是與老公討論事情聲音比較大聲，不少網友也認為哪對夫妻不吵架，見怪不怪。

林心如2017年上黃子佼主持《佼心食堂》，就曾被網友好奇提問「如果跟霍建華吵架，會怎麼和好？會讓妳嗎？」林心如表示要看是什麼事情，更坦言兩人吵架都是為了雞毛蒜皮的小事，還稱其實與霍建華真的不太吵架，言談中盡是甜蜜。

(中時新聞網)