儘管以色列情報頭子柯恩(Eli Cohen)日前才堅定表示，為確保以色列在中東區域的軍事優勢，強烈反對美國出售F-35給阿拉伯國家；然而，以國23日卻一反常態，宣布不再反對華府銷售「某些武器系統」給阿拉伯聯合大公國(UAE)。儘管沒有說明「某些武器」所指為何，但外界普遍認為就是F-35。

「Defense News」分析，原本立場堅定的以色列，最後卻一反常態不再反對美對UAE的軍售，與華府同意提升以國的軍事能力進而維持其在中東地區的軍事優勢有關。

此外，UAE一在表態若與以色列關係正常化，希望購買F-35，這也是外界點名該機種為「某些武器」的原因。

伴隨著以色列不再反對美國出售「某些武器」給UAE的，則是以色列與蘇丹23日同意推動雙方關係的正常化。川普也在宣布雙方同意關係正常化後，提到出售F-35給UAE的談判正進行中。種種巧合讓外界確信原本強烈反彈此事的以色列，可能在華府鬆口出售「重磅軍售」下，被迫「含淚吞下」。

事實上，以色列聲明稿可證明前述論點。聲明稿表示，防長甘茨(Benny Gantz)本周走訪華府時，與五角大廈達成「諒解」。美方交銷售足以升級以色列軍事能力的先進武器系統，進而維持該國未來數十年在中東地區的「質量軍事優勢(Qualitative Military Edge, QME)。

聲明稿還提到，目前美方已將軍售阿聯的內容向國會報告，並已通知甘茨。總理尼尼坦雅胡則發布聲明強調，要等以色列與UAE關係正常化後，才會開始討論武器銷售。由於美國同意提升以色列能力，故不反對美國出售軍備給UAE。

不過，考量到以色列在美國國會有龐大的支持者，以國很可能在美國國會殿堂對軍售阿聯「狂幹拐子」。屆時，國會可能質疑此舉將難以保障以國軍事優勢，以及UAE與陸俄的關係過於親密，恐讓F-35機密外洩。甚至，本周才有2名民主黨人提出立法，限制銷售F-35至中東地區。

(中時新聞網)