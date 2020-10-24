卞慶華近日錄TVBS《女人我最大》，他前陣子因DIY影片外流風波陷低潮，忍不住獨自崩潰痛哭，他坦言那段時間連出門吃早餐，都覺得鄰居眼光充滿異樣，幸好遇到很多前輩開導，「前幾個禮拜《女大》錄年底衰事，我談到這件事，心湄姊（藍心湄）跟唐老師（唐綺陽）都很關心我，鼓勵我做好自己，不要在意惡意目光」。

卞慶華表示：「這個事情真的讓我學到很多，以前是被保護的狀態，經歷這些事情，讓我看到很多社會陰暗面，連當時還在洽談的活動都沒了。」他提及確實看盡人情冷暖，很多人選擇跟他保持距離，但也有粉絲留言打氣，「那確實是大學時的事，看到留言覺得很感動」。媽媽也給他最大支持，當時還跟他說：「如果不想走這行，媽媽送你去進修；如果堅持夢想，家裡會當你最堅固的後盾。」

卞慶華感謝粉絲支持。（吳維書攝）

卞慶華表示爸爸是公務員，個性一板一眼，一直希望兒子能子承父業，「路都鋪好了，但我就是不想，更希望在主持或演戲闖出一片天，非常想要主持《食尚玩家》這類的行腳節目」。他近期工作回溫，除《女大》，戲劇《浪花男神》也將在騰訊播出，月底還會與蘿莉塔一起主持UP直播的萬聖節活動。

(中時 )