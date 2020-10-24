少女失蹤4日警方破門她裹在棉被中 男網友抽菸裝傻拒開門

員警發現南姓男子時，男子裝傻不斷在門外猛抽菸拖延時間。。(圖/戴志揚翻攝)

台中15歲少女遭男網友載走失蹤四天後，今天在男方位於台南永康租屋處尋獲。警方調查，少女原本與男網友位於南投，消失的第4天，從少女的手機定位發現已在台南，隨後急尋台南警方協助，並在位於男方的永康區租屋處發現2人，但男方裝傻不斷在門外猛抽菸拖延，警方最後破門而入後，驚見少女急忙用棉被裹住自己的身體企圖躲藏，目前已將2人帶回警局偵辦中。

根據畫面，可以看到這名南姓男子在門口抽菸，員警不斷逼迫開門，仍是施展出拖延戰術長達30秒，才勉為其難將鑰匙拿出開鎖，當警方入內後，竟看到少女似乎裸身沒穿衣服正在看電視，見到警方到來，趕緊拿一旁的棉被遮蓋自己。

台南警方表示，在獲得台中警方的尋求協察後，從中查出南姓男子的確切位子，是在台南永康區的某租屋處，並在24日下午時間，延著線索埋伏查獲。

台中警方24日上午掌握南姓男子疑似出沒台南，並通知台南警方協尋，成功於24日下午在永康區尋獲南姓男子及少女，所幸少女並未受傷，尋獲之後已帶回派出所，並通知台中警方。

(中時新聞網)