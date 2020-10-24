1945年10月25日中華民國接受在台日軍投降，當天被制定為「台灣光復節」。但如今有人說，在日本殖民統治期間，台灣人也是日本人，稱光復節是中國人的史觀，應稱為「終戰紀念日」。對此孫文學校總校長張亞中直言，如果堅持「終戰」而非「光復」，那就要承擔「日本侵略同路人」的歷史罪責！

張亞中表示，日本發動太平洋戰爭以後，在台灣徵求志願兵到東南亞作戰，某些士紳財主捐錢支持。如果是「終戰」，而非「光復」，那些為日本帝國主義打仗的人，都是「戰敗國」的臣民，應受到法律的審判。重者送東京盟軍法庭，輕者送南京審判，一般者接受良心譴責。這當然也包括參與協助日本侵略的蔡英文父親蔡潔生。

張亞中說，當時蔣中正堅持台灣人是中國人，台灣只是被日本竊據，台灣人只是被日本殖民統治的「屬民」，而非日本人。因此，台灣人在一夜之間從可能的「戰敗國臣民」變成「戰勝國的國民」，不只免除了所有的戰爭罪責，而享有戰勝國的榮耀與權利。

張亞中直言，民進黨人不願接受「光復」，不慶祝「光復節」，不認同「光復的史觀」，不認為「我也是中國人」，而鼓吹「終戰、終戰日、終戰史觀、我不是中國人」，歌頌日本殖民統治，那麼他們的先輩，在歷史的敘事中，將是日本侵略的同路人、執行者，劊子手。

張亞中表示，認識歷史其實很簡單，回到真相即可。日據時代台灣詩人陳逢源有感於人民抗日義舉，留有詩句如下：「舊恨酸心去不遙，此間憑弔淚難消。天寒夜半陰風慘，知有冤魂尚未招。」賴和醫師被尊為「台灣文學之父」他也留下「皇軍到處紛走死，屍填澗谷野朱殷，婦人縊於樹，背上猶繃子」的悲愴文字。這是中華民族共同的歷史傷痕，也是台灣人當時彼異族殘酷殖民統治的歷史悲慘。

張亞中表示，民進黨人可以有政治立場，但不要扭曲歷史事實。10月25日不是光復節，還能是什麼？如果堅持是「終戰」，不認「光復」，那就要勇敢地為其先輩承擔「日本侵略同路人」的歷史罪責。如何？

(中時 )