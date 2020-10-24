「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」24日在屏東縣立體育館登場，共有來自全國9個縣市、189支隊伍同場競技。圖為學生以機器人比賽足球。（潘建志攝）

「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」24日在屏東縣立體育館登場，共有來自全國9個縣市、189支隊伍同場競技。（潘建志攝）

由屏東縣政府舉辦「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，24日起於屏東縣立體育館展開為期2天的競賽，今年共有來自全國9個縣市、189支隊伍參賽。學生們利用自己設計並寫程式的機器人，在場上進行足球競賽或路徑探險，展現科學能力與創意。

今年已是縣府第7年舉辦機器人競賽，分為國小、國中、高中組，賽事則分為「遙控足球機器人賽」、「機器人火星探險賽」、「創意賽」及「評審團大獎賽－SuperTeam」組，選手們不論從機器人組裝、程式設計到維修，都得一手包辦。

選手們除了設計機器人，還得寫程式讓機器人能活動，並利用感測器等物件讓機器人能進行自動循跡、閃避障礙、能源補給等動作，關卡難度依年級而有差別。屏東縣因是地主隊，有103隊參賽，數目最多。

屏東縣和平國小校長吳子宏說，學校是科普理念學校，發展機器人教育已8年。屏東縣之前曾培育一批機器人的師資，許多學校都在發展機器人課程，雖然所需經費不低，為了學生科學教育也不能放棄。

屏東縣長潘孟安說，屏東縣政府推動科普教育，融合科學、科技、工程、藝術、數學等，並結合大學、產業端從基礎教育著手。縣內機器人教學已從國小國中扎根，共有130多所種子學校，希望學生們跨領域思維，培養解決問題與團隊合作的能力，未來也能與物聯綱、AI人工智慧等領域結合。

(中時 )