美國疾管中心表示，接觸被新冠病毒汙染的物體，表面可能也會存罹病毒，澳洲最新的研究更指出，新冠病毒也會附著在鈔票表面，在黑暗中恐會存在長達28天，引起不少民眾憂慮，不知到底該如何防範鈔票上病毒。但台灣最出現一款最新型由國人自行研發，結合殺菌模組與點驗鈔機功能「二合一」的殺菌型點驗鈔機，期待進軍世界，使鈔券流通更安全衛生！

驗鈔可同時殺菌，國人研發殺菌驗鈔機首度問世成防疫利器。(戴志揚翻攝)

由於鈔券流通在不同的人與環境，容易藏汙納垢，一直是衛生安全的漏洞。殺菌功能點驗鈔機或許可以在民眾修綠如何防範新冠肺炎上，先前堵住漏洞，建立防護網，使鈔券流通時更衛生安全。

據了解，這款最新型點驗鈔機結合殺菌模組全在台灣設計、製造及安裝，殺菌模組上的UVC LED燈共安裝了32顆10mw共320mw，單顆亮度比一般市售除菌棒高，且抗菌力大於99.9%，數鈔同時有效處理常見細菌、病毒如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、A型肝炎病毒、流感病毒、以及民眾最關心的新冠病毒COVID-19。

由於具有高殺菌力，在新型點驗鈔機上，還加裝了安全防護設計，使用鋁合金材質幫助散熱及隔離UVC，讓使用者不用擔心照射到眼睛及皮膚。

根據研究，由於太陽光含紫外線，因此全機採用UVC LED模組製造，因為UVC被大氣層隔離，它的穿透力最弱，無法穿透大部分的透明玻璃及塑膠，但殺菌效果最好。微生物如細菌、病毒、黴菌皆可利用紫外線照射，使它們的DNA破損，進而失去活性及複製能力。

目前國內銀行及企業，均相當關注，均相當關注這款已經問世的殺菌點驗鈔機，或許會在全球新冠肺炎仍無法有效遏制的狀況下，成為防疫的一項新尖兵。

(中時新聞網)