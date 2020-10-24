南投縣衛生局長黃昭郎，推薦銀髮族健康料理。。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

參賽選手精心烹調後，認真擺盤。。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣「銀髮族健康餐盤料理競賽」決賽，24日在南開科技大學登場，參賽者發揮創意巧思，以在地食材設計菜單，現場烹調最適合長輩飲食的健康餐點；評審成績揭曉，專業組冠軍為同德高中餐特二乙隊、社會組由五十甲老中青銀髮隊掄元。

南投縣衛生局長黃昭郎，到場為參賽隊伍加油打氣，並逐一了解各隊菜單設計想法、食材及烹調特色；黃黃郎說，決賽隊伍實力堅強，廚藝精湛，道道菜色令人垂涎欲滴，該局會將得獎作品集結成冊，做為社區衛教宣導素材，讓民眾也能輕鬆做出適合長輩的健康餐點，鼓勵長輩聰明吃、快樂動，達到身心健康，預防失智延緩失能。

黃昭郎表示，參賽者透過巧思，以在地食材及我的餐盤6口訣、三好一巧健康飲食原則，設計出讓長輩看了食慾會提升的餐點，用心令人感動，感謝參賽者為銀髮族料理的努力與付出。

衛生局為照顧長輩健康，3年前設立社區營養推廣中心，派遣營養師到社區辦理營養相關議題講座超過100場次，讓長輩了解保持健康，除了保持愉快心情、運動，更重要的是「均衡飲食」，不僅吃得飽，還能吃得營養均衡；衛生局也成立個別營養諮詢站，依照長者的營養情況做飲食輔導及醫療轉介，歡迎洽詢衛生局社區營養推廣中心人員。

衛生局表示，此次競賽分為社會組（社區關懷據點、文化健康站、農會家政班、一般民眾），及專業組（高中職以上餐飲、食品、營養相關科系師生、餐飲業者、營養師）。

比賽結果，社會組第1名五十甲老中青銀髮隊（五十甲社區發展協會）、第2名餚韻飄香隊（名間鄉田仔社區發展協會）、第3名和雅一家親（和雅社區照顧關懷據點），佳作幸福隊（三民社區發展協會）、許你一個健康人生（一般民眾）。

專業組第1名同德高中餐特二乙、第2名營養好周到（南投基督教醫院）、第3名健康享食在（水里商工），佳作猴腮雷（順濱食品有限公司）、銀髮保胃隊（水里商工）。

(中時 )