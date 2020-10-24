金融服務愛心公益嘉年華屏東場，現場設有金融服務專區、愛心公益專區及美食小吃共60多攤，民眾排隊參加遊戲、金融業務問答宣導等領取獎品。（潘建志攝）

金融服務愛心公益嘉年華屏東場24日在屏東市千禧公園登場，台灣重要的金融服務機構都到場參加，多名董事長在台上一字排開，身價合計上兆元，讓人大嘆「真是金光閃閃」；台灣金融服務業聯合總會也捐出210萬元給屏東縣社會救助金專戶。

此次活動主題為「金融有愛，溫馨同在」，除了金管會主委黃天牧、屏東縣長潘孟安等人，國內重要的銀行、投信、保險、期貨、金融等單位或公會都到場，各單位設立攤位外，多名董事長都親自參加，含金量十足。

黃天牧說，屏東縣相對其他縣市，財政收支較健全，還債比率也高，希望透過活動展現各金融業及單位對於社會的關懷與用心。台灣金融服務業聯合總會長許璋瑤說，希望藉此將金融教育及知識推廣到全國各鄉鎮，讓國人有更金融概念。

台灣金融服務業聯合總會也捐出210萬元給屏東縣社會救助金專戶，由潘孟安代表收下；聯合勸募的發票則捐贈給屏東縣7個社福單位。潘孟安說，總會在2019年台灣燈會時，曾協助募款600多萬元贊助無人機表演。

活動現場設有金融服務專區、愛心公益專區及美食小吃共60多攤，以遊戲、金融業務問答宣導等方式讓民眾領取獎品，還能摸彩電視、自行車等獎品，民眾有玩有拿，又能獲得金融知識。

(中時 )