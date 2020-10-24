今年休兵期才從台銀跳槽九太科技的「小林」林任鴻，24日在Molton台灣超級籃球挑戰賽展現強大火力，全場投17中9、4罰俱中，貢獻全場最高22分，外加5助攻、5籃板、2抄截，幫助九太82比75擊退裕隆納智捷，笑納第4勝(1敗)。

「上次在夏季挑戰賽時，我滿腦子都想進步，反而表現不好，」連兩戰得分都居全隊最高的林任鴻說，「所以這次打SBL挑戰賽沒想太多，保持平常心，先從防守做起，儘管我剛來九太沒多久，也還在磨合，卻能適應這裡環境比較快。」

為何來到九太可以快速融入？林任鴻一開始的回答，讓人有點摸不著頭緒，「因為這裡大家年紀比較接近，想法也比較接近，容易打成一片！」隨後連忙改口，「其實是因這裡的台灣師大隊友比較多，像是于煥亞、勤明慶、李漢昇等人。」

只是林任鴻以往在璞園、台銀等隊效力期間，三分球出手次數較多的情況，如今卻看不到了，甚至24日全場三分球0出手，「因為我來九太就打4號位置為主，不像以前打3或4號，一開始雖有點排斥，隨後改變心態，慢慢就適應了。」

隨著林任鴻展現跟過往不同的穩定火力，SBL新球季是否打算設定目標呢？他的回答很果決，「我上季想要挑戰年度第六人獎項，卻沒辦法達成，新球季我想追逐年度進步獎，我知道九太隊友吳曉謹也想要這個獎項，那就良性競爭吧！」

(中時 )