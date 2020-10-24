員林市民生里鄰長謝蕙芬（左三）事父母至孝，照顧罹癌母親、經常帶父親出門遊山玩水，她選擇終身不婚，事必躬親照料陪伴、直至父母終老，感人孝行榮獲彰化縣孝行楷模，員林市長游振雄（右一）頒獎表揚，藝人秦楊（右二）與她情同手足，特別前來觀禮。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

個性熱心助人、樂觀進取的謝蕙芬，平日是學生眼中的古典美人，大家都喜歡叫她黑貓姊或黑貓老師。（謝蕙芬提供／謝瓊雲彰化傳真）

謝蕙芬榮獲彰化縣孝行楷模，平日是學生眼中古典美人的黑貓姊，卻刻意穿上運動風衣外套、與棒球帽，打扮成父親生前最常穿著的風格，接受表揚。（謝蕙芬提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市民生里鄰長謝蕙芬事父母至孝，照顧罹癌母親、經常帶父親出門遊山玩水，她選擇終身不婚，事必躬親照料陪伴、直至父母終老，感人孝行榮獲彰化縣孝行楷模，員林市長游振雄24日頒獎表揚，與她情同手足的藝人秦楊也到場觀禮。

59歲的謝蕙芬父親謝炳昭是彰化縣政府工務局退休基層公務員，母親何雲梅則曾任員林鎮民代表、鄰長，出身富裕家庭；她說雖只是一家四口小康家庭，但父母重視教育、用心栽培子女，她和弟弟、弟媳都是取得博士學歷的高知識分子。

謝蕙芬留美取得南加大企管博士學位，創業賣電腦、在美生活如魚得水，父母則與弟弟一家同住含飴弄孫，是人生最美好難忘的時光，但後來母親罹患大腸癌，弟弟買房一家遷出，她不捨父母孤單，2003年取得美公民資格後決定返台定居。

除了在大學講課，她也擔任台中、彰化監獄榮譽教誨師，和二林社大老師，教喜樂保育院生藝術課程、也教農民行銷酒莊，是許多學員心中最喜愛、美麗又開朗的「黑貓老師」。

謝蕙芬照顧父母從不假手他人，在她的陪伴照料下，2013年、82歲的母親在她52歲生日當天病逝，從此她不再為自己慶生；經常陪爸爸爬山、就醫，為他按摩，帶89歲的父親出門認識自己所有的朋友，讓爸爸身邊有一堆乾兒子、乾女兒圍繞，不感到空虛孤單。

去年7月謝蕙芬就醫發現罹患大腸癌三期，瞞著爸爸偷偷進行35次化療後，決定丟掉所有藥物、不再治療，以免父親擔心，不料向來健康硬朗的父親，上個月突然急性腹膜炎離世；她說，如今孑然一身，能得這個獎，對她的孝心是遲來的榮譽和肯定。

除了乾弟弟秦楊陪同出席受獎；親弟弟謝昌達接受記者電訪時則說，姊姊是大家眼中的古典美人，個性樂觀又熱心，自己留美時期也受到她生活上諸多悉心照顧。他更透露，平日穿著打扮美麗優雅的姊姊，這次受獎穿得十分中性，棒球帽、藍色運動風衣外套，都是刻意複製父親生前最常穿著的風格，出席接受表揚。

員林市長游振雄很肯定的說，謝蕙芬是鄰里有口皆碑、出了名的孝順，照料父母三餐、噓寒問暖，十多年如一日，「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，盼透過表揚活動，呼籲大眾見賢思齊，行孝要及時。

(中時 )