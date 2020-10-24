共機幾乎天天來台海騷擾，甚至派出無人機，外界認為是在消耗我戰力。前參謀總長李喜明表示，當年抗美援朝，大陸都敢打了，所以對岸有可能會對台灣動手。

李喜明接受政論節目《辣新聞》專訪時表示，因為共軍的國防預算，是我們的20倍。所以我們現在國防面臨三重的困境︰第一，我們沒辦法在錢上面跟它競爭，我們的國防預算有限；第二，要應付平時的灰色地帶作戰，否則平民百姓對我們沒信心；最大的威脅是最後一個困境，萬一中共不管內部因素、國際因素或者兩岸因素，真動手了呢，不要認為他不會，他認為有可能。

李喜明舉例表示，當年沒有人相信中共會抗美援朝，當時它都敢打，更何況現在國力更大了。

李喜明指出，要怎麼樣去解決三重的困境，既然只能用這麼多錢，我們要兼顧這些灰色地帶，給我們民眾信心，然後最大的重點是，怎樣來防衛我們自己，讓對岸不敢動。如果台灣都是大東西，像樂山雷達站這麼大，他一下就把你打壞掉了。他強調兩岸武力不對稱，所以要用不對稱的方法應對，所以台灣買一件武器，都要想好戰力保存，做太大的東西不好保存，反而要做一堆到處會亂跑、致命性的「小東西」。

(中時新聞網)