私菸工廠藏身於新北市民宅內。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

專案人員查扣近２萬包私菸。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

新北市樹林區某老舊民宅，最近被居民發現經常有不明人士、貨車出入，且裡面疑有烘烤裝置，不時會發出濃裂的煙味，海巡署偵防分署花蓮查緝隊經連月追查，23日前往查緝，逮捕正在作業的陳男等6人，查扣製煙機械、各類私菸成品18489包，市價超過100餘萬，全案依菸酒管理法送辦。

海巡署指出，非法業者將製煙工廠藏身在民宅內，作息晝伏夜出十分低調，但製煙時傳出烘烤味道，且不定時有大貨車進出，專案人員經連月追查，日前鎖定該工廠地點。

海巡人員23日會同財政部關務署基隆關、基隆市財政處菸酒管理科、新北市政財政局菸酒金融科、北市文山一警分局，以全面包抄方式，封鎖工廠出入口查緝。

現場逮捕6名負責人、員工，另有分裝機、加熱機等器具，各類菸品總數18,489包（約37箱，含半成品無外盒及散支），全案依菸酒管理法函送新北市政府裁處。

海巡署指出，此次查獲近2萬包私菸，因生產環境惡劣、煙草來源不明，恐對人體產生嚴重危害，呼籲民眾不要購買來路不明香菸，以免嚴重危害身體健康，若發現不法可撥打海巡「118」免費報案專線，共同為社會治安盡力。

(中時 )