政大地政系教授徐世榮聲援批桃市府超額徵收。(蔡依珍攝)

百名地主「手」護農地，批鄭文燦「換了位置換腦袋」。(蔡依珍攝)

百名地主「手」護農地，批鄭文燦「換了位置換腦袋」。(蔡依珍攝)

外國籍的台灣女婿也聲援。(蔡依珍攝)

「手」護農地地主不乏高齡者。(蔡依珍攝)

綠捷農地守護聯盟百位地主，24日高喊「家是根、地是本」，一一押下掌印，象徵一同「手」護農地。（蔡依珍攝）

綠捷農地守護聯盟百位地主，24日高喊「家是根、地是本」，一一押下掌印，象徵一同「手」護農地。（蔡依珍攝）

綠捷農地守護聯盟百位地主，24日高喊「家是根、地是本」，一一押下掌印，象徵一同「手」護農地。（蔡依珍攝）

反綠捷周邊土地開發的近百名地主，24日組自救會控訴桃市府超額徵收，前朝就因「點池成金」下台，原本反區段徵收的桃園市長鄭文燦「換了位置就換腦袋」，要求立即停止審議，揚言北上抗爭。市府表示目前仍在桃園市都委會專案小組審議中，會蒐整居民意見後重新檢討調整。

「桃園綠捷農地守護聯盟」發言人李怡錚說，家族世居蘆竹逾百年，務農維生，阿嬤已高齡91歲，目前四代17人同堂，市府5月一紙通知單告知要開發綠線捷運G12、G13、 G13a車站周邊土地，面積達642.11公頃、徵收面積546.04公頃，不但躍然成為第二大徵收案、影響4.4萬人，更緊鄰史上最大徵收案桃園航空城，質疑3站體只要3.32公頃，大面積徵收公益性何在？且2場說明會只是單向傳達，居民心聲無人聞問，怒控：「原來城市建設是靠瓦解百年家族、沖散歷代鄰居、殲滅土地紋理而來！」

「鄭文燦昨是今非！」聲援的政大地政系教授徐世榮感嘆，選前和鄭是朋友，高喊反區段徵收，如今桃園徵收面積冠全台，直言全球只有台灣在行區段徵收，剝奪憲法保障的財產權，令人羞愧，強調團結力量大，一同抵制農地變建地。

居民謝月玲則怒指，同一塊地過去規畫綠捷機廠用地，因爆發前副縣長和民代「點池成金」買埤塘爭議喊卡，孰料政黨輪替機廠遷往滲眉埤，連主事的都發局長盧維屏都稱這計畫沒公益性和必要性，卻以「台商鮭魚返鄉」大圈產專區，擔憂犧牲農民、圖利財團，她也感嘆自己住夢迴香格里拉社區，縣府時代高分貝抵制幸運被畫出計畫外，未來被工廠包圍，根本是變相懲罰，高喊「還我清幽居住環境」，預告10月29日和11月13日將北上行政院和監察院抗議。

盧維屏坦言中央區徵法規不足，卻是地方開發的唯一工具，不可能設站後周邊仍是農地，同步發展場站及沿線周邊都市土地是都市規畫常態，強調都市計畫草案一定會檢討調整，不必在開發與不開發間做極端取捨。

盧維屏強調公展後接到數十種樣態的陳情，針對想持續務農、保留已形成的社區聚落等訴求會盡量達成，不諱言航空城量還沒去化，但土地從規畫到開發可利用動輒逾10年，要提前作業、絕非炒地皮，重申住商區已縮小到僅夠安置原住戶，其餘則是以非汙染的產專區，盼推動桃園版的內湖科技園區。

(中時 )