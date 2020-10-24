（針對逃稅一事，清心福全總執行長趙啟宏於今（24）日出面澄清表示，是杯材廠商部分製造容器未繳納回收清除處理費而引發相關爭議。圖／清心福全）

全台連鎖門市超過940家的知名手搖茶飲品牌「清心福全」，因涉聯手飲料杯供應商大隆公司逃漏稅，被高雄地檢署起訴雙方負責人共六人，對此清心福全總執行長趙啟宏於今（24）日出面指出，主要是部分製造容器未繳納回收清除處理費而引發相關爭議，清心福全會在訴訟中主動向法院說明、澄清事實，以便院方釐清法律責任歸屬。

趙啟宏表示，大隆為清心福全長期配合之協力廠商，一直以來雙方也都採取誠信原則合作，如今發生單一廠商未誠實繳納費用的情況，為此清心福全表示遺憾。趙啟宏指出，依照「廢棄物清理法第15條及第16條」等規定，容器製造之業者應自主負責回收清除工作，並且根據中央主管機關訂立之「容器回收清除處理費率」計算方式，定期繳納相關處理費用。

清心福全委任律師陳文禹則表示，依法杯材廠商本應負起繳納費用的責任，其極可能是在申報數量上有所疏漏、或是申報繳納流程不夠完善，才會導致有部分處理費未如期繳納的狀況。

清心福全更再三聲明，這家杯材廠商並非清心福全旗下之關係公司，僅為生意上往來之業者，因此無法實際查驗該廠商是否有依法如實繳納費用，而杯品買賣關係由大隆直接供貨給清心福全加盟店，清心福全並無從中賺取價差費用，為配合檢調釐清，清心福全也主動請會計師協助該廠商查核所有過去帳目，並將所有遺漏、尚未繳納的稅捐向國稅局申報並繳納完畢。

清心福全24日並發聲明指出，杯材廠商情形屬單一個案，清心福全無妄受災，但為求全與上、下游業者都能善盡社會責任，日後清心福全也將審慎評估，在與廠商簽約時，一樣會主動簽訂相關書面協議，並要求合作業者務必盡到繳納相關回收清除處理費之責任。趙啟宏表示，清心福全創業至今已33年，持續積極主動配合政府環保政策，致力於減少塑膠、保麗龍等材質的使用，全台保麗龍杯使用量已降低五至六成，並加強對配合廠商的監督與輔導，避免類似情形再度發生，落實企業承諾與社會責任。趙啟宏也重申，本次事件並無影響杯材品質與食品安全，請消費者放心。

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