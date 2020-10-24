「豆花妹」蔡黃汝近來推出新歌〈傷得起〉，分享愛情觀「懂得斷捨離」，憶起讀書時期，曾遇前男友劈腿學妹卻被她在網上「抓包」的難忘回憶。而她日前被直擊與唐禹哲單獨在男方車上共處3個多小時，2人因拍攝三立華劇《我的青春沒在怕》相識，疑似假戲真做，對此，豆花妹表示2人因為拍戲才認識，其實全劇組密集拍攝相處超過半年，所有演員們感情都超級好。

她說殺青後仍常有大小聚會，「也有很多劇組裡外的話好聊，真的就是單純拍戲認識的朋友。」至於她與緋聞男友八三夭的阿璞，外傳低調交往逾5年，他們始終不認愛，至今僅互稱好朋友。

蔡黃汝日前拍攝新歌MV，她飾演女主角，親眼目睹男友與小三在車震，透過背叛情節拉開序幕，其中她有一段獨自孤單切蛋糕過生日，悲傷3秒落淚，大展演技，被問及若未來親眼看見男友偷吃的反應？她狠勁十足說：「我應該會先拿起手機錄影蒐證，把他們的衣服全都收走，而且絕對不會原諒對方。」

蔡黃汝日前拍攝新歌MV，大秀3秒落淚精湛演技。（寬宏音樂、繁星浩月娛樂提供）

(中時 )