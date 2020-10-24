109年第八屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今(24)日於臺體大棒球場舉行開幕典禮，除了194間參賽球隊外，副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌以及陳柏惟、黃國書以及莊競程三位立法委員也都特地前來參加一年一度的盛事。

賴清德昨晚才出席新莊球場的中職歌喉戰，今日趕場台中參加黑豹旗開幕儀式，致詞中也表示黑豹旗確實是全國高中青棒重要賽事，尤其是有台灣甲子園之稱，也受到全台高中棒球員的投入，特別要感謝中國信託在黑豹旗艱苦的時候，大力支援讓台灣高中棒球員有很棒的舞台去發揮。

而辜仲諒理事長也在致詞中提到，賴副總統確實是所看過最熱愛且支持棒球的長官，去年更是一起在台南亞太球場替中華隊在冠軍戰加油，也鼓勵所有球員們雖然不然每個人都拿到冠軍，不過也是要為自己的榮譽努力去奮鬥。

109年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽即日起全台全面開打，各隊將爭取前進64強的機會，後續再抽籤決定賽程，最後冠軍戰也將於11月29日於三重一決勝負，本屆也是首次取消種子籤，也讓本次賽程對戰更加激烈，也讓人更期待各學校的發展。

本會辜仲諒理事長致詞勉勵球員爭取榮譽。（棒協提供）

(中時 )