彰化縣埔鹽鄉順澤宮將舉辦冠軍路跑活動，鄉公所今天卻發現路跑活動路線中第七個補給站地點，遭不肖人士偷倒大量廢棄黃豆渣，現場酸臭味撲鼻、臭氣沖天。（許文萍提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮將舉辦冠軍路跑活動，鄉公所今天卻發現路跑活動路線中第七個補給站地點，遭不肖人士偷倒大量廢棄黃豆渣，現場酸臭味撲鼻、臭氣沖天。（許文萍提供／謝瓊雲彰化傳真）

是誰這麼缺德？彰化縣埔鹽鄉順澤宮，因一頂宮廟帽助年輕挪威選手拿下三鐵世界冠軍而聲名大噪，公所、廟方明天將舉辦冠軍路跑，鄉長許文萍卻發現有一處補給站，被不明人士載運整卡車的豆渣沿路傾倒，臭酸味刺鼻，她氣得貼上臉書大罵「真是垃圾！太過分了。」，強調已經報警盼揪出不肖偷倒者。

許文萍說，埔鹽香永樂村與新水村交界處的新樂橋，現場已搭起帳篷準備作為路跑活動的補給站使用；不料一旁路邊竟遭清倒了一整堆黃豆渣，約5公尺，10多公分高，瀰漫刺鼻的酸臭味。

她氣憤說，明天要舉辦冠軍路跑活動，這是埔鹽鄉的喜事，居然有人專程到路跑路線偷倒廢棄豆渣，該地點為第7個補給站，懷疑偷倒者可能蓄意找麻煩、扯後腿，整整一卡車的豆渣臭氣沖天，上午已經出動清潔隊清理，也報警請警方追查。

警方獲報派員也到場了解，初步推判，廢棄豆渣應是前一日遭人傾倒，已調閱監視器循線調查，將會同環保單位處理，由環保局認定是否違反《廢棄物清理法》。

(中時 )