第8屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」24日舉行開幕典禮，今年共87位女球員參賽，副總統賴清德（圖中）與中華棒協理事長辜仲諒（左1），送上粉紅色球棒給「女黑豹」們。（張妍溱攝）

2020年10月24日▲第8屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」24日舉行開幕賽，今年共87位女青棒參賽，大賽前合影，大家比出「豹爪」手勢。（張妍溱攝）

第8屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」24日舉行開幕賽，政商雲集。（張妍溱攝）

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年舉行第8屆賽事，共194支球隊參賽，開幕戰24日於台中市台體大棒球場熱鬧登場，擔任開球嘉賓及客串球評的副總統賴清德說，中信金控支持台灣基層棒球、挺黑豹旗，透過棒球持續「讓世界看見台灣」，是國人的驕傲。

因應疫情防控關係，昨天有限度開放球迷進場觀賽，但場邊仍照常應援，除了中華隊專屬啦啦隊女孩Ｃt Ｇirls炒熱球場氣氛，現場播放中信盃黑豹旗今年推《紅土青春夢》微紀錄影片，全長6分鐘，記錄東石高中球員們「白天打棒球、晚上做麵包」故事，不只棒球夢，也有麵包魂，傳遞永不放棄、勇敢追夢的信念。

副總統賴清德表示，黑豹旗就是「台灣甲子園」，是球員追逐夢想的地方，看著每1位年輕選手在烈日揮汗、辛苦訓練的成果，1次在球場上傑出展現，不管是汗水還是淚水，都呈現在觀眾面前，那股拼勁及球技、感動了大家。他感謝投入基層棒球的贊助單位，讓國球發展愈來愈好，也讓國人有更好的運動休閒生活。

中華棒協理事長辜仲諒指出，U12世界盃少棒賽遇到熱愛棒球的副總統賴清德，低調為中華隊加油，在球場觀賽很認真，相信跟政府一同支持基層棒球；並勉勵選手「用生命打球」今日為學校榮耀、明日為國家榮耀而戰。

中信銀行董事長利明献表示，中國信託秉持團結、意志力及全力以赴的棒球精神支持5級棒運，中信盃黑豹旗「承上」有銜接成棒、職棒的意義，「向下」則讓少棒、青少棒有持續努力的目標，希望透過棒球讓世界看見台灣。

(中時 )