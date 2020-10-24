台中市15歲許姓少女，21日離開家門口被南姓男子載走後、離家4天，終於被警方在台南永康南姓男子租屋處尋獲，雖少女向警方說，她沒被控制行動，單純僅跟網友見面，但少女媽媽堅持提告，警方受理將依略誘罪名，將南姓男子移送台中地檢偵辦。

警方表示，當天許姓少女家人到派出所報案指稱，搭乘校車的女兒沒按照時間返家，期間不斷以通訊軟體及電話聯繫未果，直到晚間9點多仍找不到人，焦急地向仁化派出所報案協尋。警方調閱許姓少女家附近監視器追查，發現南姓男子與許女21日，曾出現在霧峰區中正路，當天少女並未到校。

警方追查發現，許姓少女與南姓男子2人到過南投縣，但最後影像在某路段消失，協尋過程出現斷點，後來以手機的GPS定位進而追蹤到，許姓少女最後的位置在台南市永康區，並請台南警方前往該男子租屋處埋伏。

許母氣憤說，暱稱「柴柴」的南姓男子在與女兒Line訊息中提到，「把妳搞懷孕，妳就可以搬來跟我住了」等語，有引誘被誘人脫離家庭的動機；女兒乖巧跟家人感情很好，不會平白無故沒跟家人聯絡，除了提告略誘罪，若女兒檢查遭受傷害，及性交事實，另對南男再提出妨害性自主告訴。

(中時 )