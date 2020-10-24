韓國疑似流感疫苗接種死亡案例持續升高，據疾病管理廳通報稱，截至24日13時，接種流感疫苗後死亡人數已經升至48人，但疾病管理廳預防接種專門委員會在對死亡病例進行死因分析後認為，死亡原因與流感疫苗接種之間的直接因果關聯較低。在目前新冠肺炎流行的背景下，韓國不會叫停流感疫苗接種。

據《央視新聞》引述韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬在記者會上的話說，今年韓國共有1427萬人接種了流感疫苗，接種後有不良反應的有1154例，其中48例死亡，245例有過敏反應，204例發熱反應，局部反應的有177例，其他反應的480例。在死亡的48例病例當中，70歲以上的有41人。

報導說，韓國疾病管理廳預防接種專門委員會在對26例死亡病例的死因進行綜合研究後認為，死亡原因與流感疫苗接種的直接因果關係很低，在新冠肺炎流行的背景下，如果要防止流感同時流行的情況發生，預防接種是非常重要的，因此疾病管理廳建議在強化安全守則的情況下，繼續按照日程進行流感疫苗接種。

(中時新聞網)