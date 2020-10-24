【中天人心內話】文字記者楊祥瑜

國家通訊傳播委員會（NCC）下週一將舉辦《中天新聞台》換照案聽證會，《中天新聞台》被關台傳言甚囂塵上，引發各界關注。中天新聞生活組記者楊祥瑜表示，記者的功能就是媒體第四權，她還呼籲政府，應該要正視第四權的問題。同時，她也坦言，從沒想過會有政府想關掉新聞台。

楊祥瑜表示，「在中天新聞，我發現有一點很不一樣的事，就是長官會特別要求查證」，她指出，其實記者常常受到時間壓力影響，「往往你可能聽了一方的說法之後，並不會特別說要再找另一方來做平衡，但是在這邊非常要求這件事情 所以我也是必須得在艱難、有時間壓力下，還是要找到雙方出來說明」。

楊祥瑜指出，「查證我覺得是一位記者非常重要的事情，這也是中天新聞教會我，一個很深刻的，做一個好記者的道理」。

楊祥瑜認為，當記者的功能就是第四權，我們必須要監督政府，並且將不公不義的事情揭發出來，她還直言，「今天就算我不是一位記者，以客觀的角度來看，無論是何種身分的人，應該都沒有想過，會有一個政府，有一天會想把一個新聞台關掉，身為一個管理通訊傳播的單位，應該要好好正視新聞記者第四權的問題」。

(中時新聞網)