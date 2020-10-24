最新民調77％民眾願為台灣而戰 網一句完爆

一份最新攻台民調今天（24日）出爐，問到若大陸主動出兵攻打台灣，願意為台灣出戰的比例竟高達77.6%。有網友不禁用一句話完爆： 「連當兵都不敢了，還要上戰場拚生死？可能嗎？」

根據台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會公布的最新民調，有81.4%的民眾贊成兩岸人民多交流往來、13.2%不贊成；若選擇一個關鍵字描述兩岸關係願景，高達90.4%的受訪者選擇「和平相處」。但若因為台灣宣布獨立而引發台海戰爭，66.0%的受訪者表示願意為保衛台灣而戰。另若大陸主動出兵攻打台灣，願意為台灣而戰的比例則提高到77.6%。

網友回應說，「今年看到最好笑的笑話！說的比唱的好聽。」、「好好笑～請願為台獨而戰先立生死狀，尤其那些草莓族靠爸媽族，不食人間煙火者先填志願卡妥存以備放在笫一戰場，我希望世界和平兒女平安！」、「用鍵盤手殺敵。」、「玩手遊的後遺症。」、「只剩一張嘴，都是征戰員。」、「我是剩下22.4%，到時候開戰別找我。」、「當兵都不想了還要打仗！！！

還有人認為，「願意為台灣而戰，但政府也要有相關的準備作為，裝備、彈藥、訓練、補給、後勤、軍紀、安全，你都準備規畫好了嗎？而不是沒有戰備計畫，就把人送上戰場白白送死。」

(中時新聞網)