膠筏競渡是當日的重頭戲項目，地主隊連霸獲得優勝。（鹿草鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

現場提供復古服裝租借，讓遊客留下難忘回憶。（鹿草鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

三合院前的庭埕還擺設各項傳統童玩，如踩鐵罐高蹺。（張毓翎攝）

巷弄間的紅磚壁面上設置以模板為基底的老照片展覽。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉鹿東社區傳承13年的「埤頭堀涸魚文化季」，24日在「埤頭堀」登場，遊客體驗拖網涸魚、回味懷舊童玩等活動；膠筏競渡是當日的重頭戲項目，首次參加活動的嘉義縣長翁章梁，還赤腳撩落去，拿著划槳、搭上膠筏，與鄉長楊秀玉等人組隊一同在水上競渡。

鹿東社區舊名為「埤頭」，裡面有座約1公頃的天然埤塘「埤頭堀」，當地人早期會將埤塘的水抽乾，再下去抓魚分給親朋好友，隨著風俗民情改變，居民不再涸堀抓魚，即使如此後代仍不忘前人涸魚精神，持續辦理涸魚文化活動。

活動上，翁章梁和鄉長楊秀玉、縣議員林緗亭、立委蔡易餘辦公室主任王宣貿，在鹿東村長陳重安指揮下跟鹿草鄉代會隊PK，2組人馬從起點出發，個個奮力划槳前進，過程中，2船都沒有直直走，偶有迷失方向的時刻，最後由縣長隊率先繞行浮標返回獲勝。

翁章梁表示，時代快速變遷，過去庄頭可見的埤塘，許多都逐漸荒蕪，不過，鹿東社區的埤頭堀，在村長陳重安及在地人士的守護下，將這項傳統農業文化發揚光大，這次是他第一次來參加，感受到濃濃的農村氛圍及文化。

今年活動內容多元，在埤頭堀附近的三合院聚落，巷弄間的紅磚壁面上設置以模板為基底的老照片展覽；三合院前的庭埕還擺設各項傳統童玩，如踩鐵罐高蹺等，並提供復古服裝租借，讓遊客留下難忘回憶。

(中時 )